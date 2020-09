Ekspert kritiserer VAR-debut men bakker op om systemet

Dommer Jakob Sundberg vurderede i første omgang Jacobsens tackling på en Randers-spiller til et gult kort, men et tjek med VAR ude på sidelinjen bagefter ændrede det til et direkte rødt kort for en stempling.

Bjarke Jacobsen fra AC Horsens skrev et lille stykke superligahistorie, da han i weekenden blev den første spiller på dansk grund til at blive udvist ved brug af VAR-systemet.

TV3 Sports fodboldekspert Poul Hansen kommenterede kampen, og han mener, at VAR stak snuden for langt frem i situationen.

- Jeg synes ikke, det levede op til kriterierne om, at det skal være klart og åbenlyst, før VAR går ind. For sådan så jeg ikke tacklingen, siger han.

- Jeg kan i slowmotion godt se, at han rammer ham på skinnebenet, men det var i hvert fald ikke med forsæt. Dommeren stod utrolig godt placeret, så det kom bag på mig, at den blev taget op.

- Når dommeren står så tæt på, og han ser situationen, så synes jeg ikke, VAR skal træde ind der. Det skal være mere åbenlyst for mig.

Udvisningen kom i 77. minut, hvor hjemmeholdet Horsens var kommet bagud 0-1. Det hele endte med en sejr til Randers på 3-0.

Horsens nye cheftræner, Jonas Dal, var efter kampen ikke imponeret over brugen af det nyindførte system.

- Hvis det var et rødt kort, så kommer der til at være mange røde kort, sagde han i studiet hos TV3 Sport.

Det er da også meget tænkeligt, at flere hold end normalt kommer til at slutte med færre spillere på banen, mener Poul Hansen. Og der kommer formentlig også flere straffespark.

- Det tror jeg. Det er normalt så svært med situationer med hånd på bolden eller spillere, som holder i hinanden, og det er vel også på grund af det, at VAR er kommet til. Det vil vi gerne have ud, og der er VAR en kæmpe hjælp, siger han.

- Og det vil ikke gøre mig noget, at der kommer flere røde kort for eksempel, for så fanger man de der ting. Idéen bag VAR er god.

Selv om han var uenig i udvisningen af Bjarke Jacobsen, så mener Hansen, at VAR er en god ting i dansk fodbold.

I kampen mellem Brøndby og FC Nordsjælland opstod der en situation, hvor FCN nåede et kontraangreb og var tæt på at score, inden et muligt straffespark til Brøndby i den anden ende blev set igennem.

Nu scorede FCN ikke, og Brøndby fik ikke straffesparket, men det er den slags situationer, som fodboldfans frygter.

- Det er jo skrækscenariet, hvis det sker som i Brøndby-FC Nordsjælland, men det sker i så få promiller, at VAR er berettiget alligevel, lyder det fra Poul Hansen.

- Jeg ser ingen gode argumenter for, at det ikke skal være der.