Ekspert frygter mange coronafyringer i cykelsporten

Cykelsporten ligger ligesom størstedelen af sportsverdenen stille på grund af coronavirus. Det betyder tabte indtægter for mange hold, og det kan i sidste ende få konsekvenser for en del ryttere.

- Jeg tror, at mange potentielle sponsorer klapper kassen i på grund af den her situation, siger Chris Anker Sørensen til TV2 Sport.

- Jeg frygter, at der er nogle gode cykelryttere, der lige pludselig ikke kan få en kontrakt.

Cykelsporten er på ingen måde en overskudsforretning for holdejerne, som for de flestes vedkommende er dybt afhængige af sponsorindtægterne.

Derfor skal der heller ikke forsvinde ret mange sponsorer, før det kan få konsekvenser for ryttere.

- Hvis fire hold siger, at de for at overleve er nødt til at tage fem mand væk, er det allerede 20 ryttere. Og hvis der så er et par hold, der lukker, ryger der 20 flere per hold. Pludselig står 60 ryttere uden kontrakt, lyder det fra Chris Anker Sørensen.

Lige nu køres der ingen cykelløb, og Den Internationale Cykelunion (UCI) har foreløbig suspenderet alle cykelløb frem til 3. april. Og som det ser ud nu på verdensplan med coronavirus, er der nok gode chancer for, at det forlænges.

Starten på årets Giro d'Italia, som skulle indledes 9. maj i Budapest, er allerede udsat på ubestemt tid, ligesom alle forårsklassikere er aflyst.