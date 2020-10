Ekspert: Solbakken er ude i redningsaktion med Zanka

Det efterlader nu FCK med tre højrebacker, tre venstrebacker og fem midtstoppere.

Så inden FCK roses for at hente "Zanka", kritiserer Mikkel Bischoff, fodboldekspert på Discovery, københavnerklubben og manager Ståle Solbakken for dårlig planlægning.

- De har så mange penge ude at sejle hver måned i lønninger til spillere, som ikke kommer i nærheden af at spille fodbold.

- FCK spiller så få kampe og vil højst sandsynligt spille med nogenlunde de samme spillere. Ståle elsker jo at spille med de samme spillere. Det har han gjort traditionelt, siger Bischoff.

Han vurderer, at Peter Ankersen, som også er hentet ind i transfervinduet, og Nicolai Boilesen vil spille fast på backpladserne, mens Victor Nelsson og "Zanka" vil spille i det centrale forsvar.

Det efterlader Varela, Oviedo, Karlo Bartolec, Pierre Bengtsson, Andreas Bjelland, Ragnar Sigurdsson og Marios Oikonomou på bænken eller tribunen.

- Det er på ingen måde holdbart for FCK, og det er dårlig trupplanlægning af FCK, at de ender med så mange, som også er i en dårlig fodboldalder. Det er svært at komme af med dem.

- Det er meget skidt for FCK, at de har så mange millioner i lønkroner alene i den bageste kæde ude at sejle, mener Bischoff.

FCK missede at komme i et europæisk gruppespil og skal derfor kun spille kampene i Superligaen og i pokalturneringen.

I ligaen, hvor målet er at vinde mesterskabet, har FCK blot hentet fire point i fire kampe. Ni mål er gået ind på FCK - flest af alle hold i Superligaen. Derfor skulle der ske noget.

- Solbakken er ude i den helt store redningsaktion med "Zanka". Men i det store hele har problemet været, at de har haft en helt forkert trupsammensætning.

- De har ikke nok fart på holdet, og truppen har været dårligt opbygget, den er ikke homogen. Der er meget få, der kan løbe stærkt.

- Det er noget, mange af de andre klubber har. FCK har for få hurtige og dynamiske spillere. Det er også derfor, Ståle skal ud at reparere på det hele tiden, påpeger Bischoff.

Han peger blandt andet på mestrene fra FC Midtjylland som et hold med en håndfuld af hurtige og dynamiske spillere. FCM hentede tilmed Pione Sisto for snuden af FCK.

Bischoff vurderer derfor, at FCM fortsat er foran FCK, som dog i defensiven kan komme op på niveau med rivalen fra Herning.

- Det er det helt rigtige at gøre for FCK. Zanka er den bedste stopper i Superligaen sammen med de par stykker, der er i FCM.

- Hvis man kigger individuelt på det, er Zanka på sit topniveau et niveau over Alexander Scholz og Erik Sviatchenko i FCM.

- Zanka kan komme ind og transformere FCK's defensiv. Han kan få struktur på det. Han ved, hvad Ståle gerne vil. Han er en lederskikkelse, siger Bischoff.

At Solbakken henter "Zanka" viser samtidig, at nordmandens tro på og tillid til de nuværende midtstoppere er lav, pointerer Bischoff.

- FCK har været dårlige længe, men ved at hente "Zanka" og Ankersen hjem, og hvis de kan holde Boilesen fit, så kan de få den defensive stabilitet tilbage. Det er den, de har manglet.

- FCK har været alt for nemme at lave chancer imod og har indkasseret et hav af skud i denne sæson. Jeg tror, at de får en god defensiv base, og det vil også styrke dem længere fremme på banen.

- Og så tror jeg, Zanka kan få Victor Nelsson, som er inde i en dårlig periode, på ret kurs igen, siger Bischoff.