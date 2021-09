Ekspert: Real Madrid og Barcelona bestemmer ikke længere

Tilbage står, at fodboldens magtcentrum - når det kommer til erhvervelse af sportens helt store profiler - for alvor har flyttet sig. Det mener fodboldekspert på Discoverys kanaler Morten Bruun.

- Real Madrid og FC Barcelona får det ikke længere, som de vil have det. For få år siden havde man en fornemmelse af, at hvis en af de to klubber var ude med snøren efter en af de bedste spillere i verden, så endte de med at få ham.

- Sådan er det ikke længere, og det blev jo også bevist, da Barcelona endte med at måtte give slip på Lionel Messi, siger Bruun.

Som det efterhånden har været tilfældet i flere år, er det især klubberne i Premier League, der spiller med de økonomiske muskler. Ifølge transfermediet Transfermarkt er syv af de ti klubber, der brugte flest penge i transfervinduet, engelske.

- Det er nærmest uhyggeligt, som Manchester City, Manchester United og Chelsea har oprustet. Det bliver jo giganternes kamp i Premier League, siger Morten Bruun.

- Det virker ikke til, at coronakrisen har ramt de store engelske klubber. Prisen lader i hvert fald ikke til at være et tema, når der forhandles. Hvis transfermarkedet var i krise på grund af corona - som nogen har sagt - så ville jeg nødigt have oplevet det uden en pandemi.

Premier League har længe været den mest pengestærke liga, men i flere år afspejlede det sig ikke i resultaterne i Champions League og Europa League.

Fra 2012-/13-sæsonen og frem til og med 2016/17 deltog kun to engelske hold - Chelsea og Manchester United - i en europæisk finale.

Men det er der blevet ændret på. Siden har halvdelen af holdene i de to turneringers finaler været engelske.

Morten Bruun mener da også, at Premier League med rette sagtens kan kalde sig verdens største liga. Ikke kun i forhold til omdømme og popularitet, men også i forhold til niveauet på banen.

- Det var bestemt ikke tilfældigt, at det var to engelske hold, der mødtes i Champions League-finalen sidste sæson. Hvor Premier League længe har været den stærkeste liga af navn, så er den det også af gavn nu.

- Og det er jo endnu et eksempel på, at i sidste ende så er pengenes magt umulig at kæmpe imod, siger Morten Bruun.