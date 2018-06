Ekspert: Landsholdet vil savne Bjelland i opspillet

Den venstrebenede midterforsvarer har døjet med en skade og er ikke kommet sig i tide. Det bliver et minus for det danske opspil ved slutrunden, mener Discovery-ekspert Flemming Povlsen.

De oplagte alternativer har nemlig højrebenet som deres foretrukne.

- Det bliver et stort tab i vores spillestil, alt efter hvordan vi vælger at spille. Det bliver en speciel måde at spille op på, i og med at både Jens Stryger (på venstre back, red.) og Andreas Christensen eller Jannik Vestergaard, eller hvem det bliver, er højrefodede.

- De lange bolde, og boldene, der går ind i banen, er svære at spille.

- Så det bliver en taktisk mangel, at man ikke har venstrebenede midterforsvarere til at hjælpe med opspillet, siger Flemming Povlsen.

Modsat Bjelland er midtstopperne Simon Kjær, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard og Mathias "Zanka" Jørgensen med i Hareides trup.

Ligesom Bjelland er Nicklas Bendtner, der også døjer med en skade, siet fra.

Hareide har øjnene rettet mod første gruppekamp mod Peru og tager derfor ingen chancer med de småskadede spillere.

Der ser Flemming Povlsen som en fornuftig disposition fra landstrænerens side.

- Loyalitet er en god ting. Men loyalitet må ikke gøre blind. Vi så ved VM i 2010, at der var for mange skadede, der skulle komme sig under slutrunden.

- Hvis man ikke kan hjælpe, når det gælder, skal man ikke med, lyder det fra den danske profil fra EM 1992.

29-årige Bjelland har spillet 28 landskampe for Danmark. Brentford-spilleren var med i seks kvalifikationskampe op til VM, herunder de to playoffopgør mod Irland.