Ekspert: Hansens hjemkomst blåstempler den danske liga

Sådan lyder det fra Peter Bruun Jørgensen, der er ekspert på TV2 og tidligere toptræner. Han mener, at det blåstempler dansk klubhåndbold, at man kan lokke Hansen hjem fra Paris.

Det giver et løft til hele den danske liga, at landsholdsstjernen Mikkel Hansen fra sommeren 2022 skal spille for Aalborg Håndbold.

- Det viser noget om den styrke, den danske liga efterhånden har. Også økonomisk styrke - specielt i Aalborg. Hele opmærksomheden omkring ligaen bliver løftet to-tre niveauer på grund af Mikkel Hansen.

- Det er fuldstændig vanvittigt. Men fantastisk for dansk håndbold. Det er det allerstørste navn i hele håndboldverdenen, man formår at hive til Aalborg, siger Peter Bruun Jørgensen.

Aalborg meddelte torsdag, at Mikkel Hansen har skrevet under på en treårig kontrakt gældende fra sommeren 2022.

Det sker få uger efter, at han blev kåret til VM's bedste spiller efter at have ført landsholdet til det andet VM-guld i træk.

Sådan en handel vækker selvsagt international opmærksomhed, og man skal ikke afvise, at flere store navne kan følge i Hansens fodspor.

- Den danske liga er altså attraktiv. Der er mange gode hold, og rejsetiderne er overkommelige. Vi har også set, at Morten Olsen er kommet hjem til GOG og har været fuldstændig fantastisk spillende, siger Peter Bruun Jørgensen.

Han mener, at Aalborg med oprustningen er på vej til at lukke hullet op til Europas bedste klubber.

- Jeg går ud fra, at ambitionen er at nå Final 4 i Champions League. Aalborg har vist vejen for andre danske hold ved at turde at sige, at man ikke bare spiller for at være med. Man spiller for at vinde.

- Det var Henrik Møllgaard, der sagde: "Vi går efter at vinde Champions League". Så sad folk og grinede lidt, men Aalborg kan på gode dage allerede nu vinde over nogle af de allerbedste hold i verden, siger Peter Bruun Jørgensen.