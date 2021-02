Ekspert: FCM-defensiv bliver afgørende mod kyniske Brøndby

En Brøndby-sejr sender Niels Frederiksens tropper fire point foran FCM, der skal jagte sejren for at overtage førstepladsen.

Hvis FC Midtjylland har nogen som helst forhåbninger om at overtage Brøndbys plads i tabellen, bliver den defensive organisation altafgørende mod det kyniske førerhold, mener Francis Dickoh, fodboldekspert på DR og Mediano.

- Deres forsvarsspil bliver afgørende i sådan en kamp, især fordi Brøndby har været utroligt effektive og kyniske foran mål, selv om de ikke har kreeret så forfærdelig mange chancer, siger Dickoh.

- For Midtjylland handler det om at spille langt væk fra deres mål ved at være aggressiv og fremadrettet i forsvarspillet, så de netop ikke giver Brøndby chancer.

Efter 17 runder er Brøndby ligaens mest scorende hold med 34 mål.

- Det virker som om, at Brøndby ikke skal bruge særligt mange chancer til at lave mål. Det viser statistikkerne, men det kan man også se i kampene, siger Dickoh.

- Mod Lyngby var de ikke bedst i de første 20 minutter, men scorede på deres første chance. I kampen mod Vejle på hjemmebane var de ikke det bedste hold igennem hele kampen, men når de får chancerne, scorer de.

FCM-angriberen Sory Kaba startede inde for første gang mod AaB i sidste weekend efter en periode med sygdom. Afrikaneren forventes igen at starte inde mod Brøndby, og det kan blive et offensivt boost for midtjyderne, mener DR's fodboldekspert.

- Kaba er førstevalget til den position. I de store kampe, især mod FC København, har han vist sig at være rigtig målfarlig, så han kommer nok til at spille en vigtig rolle, siger Dickoh.

Der resterer fem runder af Superligaens grundspil, hvorefter slutspillet med ti runder begynder.

Søndagens topkamp mellem FC Midtjylland og Brøndby spilles på MCH Arena og begynder klokken 18.00.