Ekspert: FA Cup-triumf kan redde Chelsea-managers ære

For Chelsea kan en sejr blive et lille plaster på såret i en ellers skuffende sæson for storholdet.

Chelsea-manager Antonio Conte har været hovedårsag til det lunkne resultat i Premier League, hvor holdet endte som nummer fem med 70 point.

Det mener fodboldekspert på 6'eren Mikkel Bischoff. Han mener ligefrem, at det dårlige udfald af sæsonen betyder, at Contes dage i Chelsea er talte.

- Det virker ikke som om, at han er tilfreds med ledelsen, og ledelsen virker ikke særligt tilfreds med hans arbejde, siger Bischoff og fortsætter:

- Han har kritiseret ledelsen mange gange for ikke at give ham de fornødne ressourcer til at kunne konkurrere med de andre klubber. Så jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at han er væk efter denne sæson.

Derfor bliver pokalfinalen afgørende for det aftryk, som Conte efterlader i klubben, hvis han stopper efter denne sæson.

- Jeg tror, at en sejr vil betyde meget personligt for Conte.

- Hvis han kan gå ud af et ophold i Chelsea med en Premier League-titel, en FA Cup-titel og en tabt FA Cup-finale i sidste sæson, så har han været en kæmpe succes, når man kigger på det udefra, siger Bischoff.

Conte har således en del på spil, når han sender sine spillere på banen til finalen på Wembley i London.

Men Conte og Chelsea står over for en svær opgave. Manchester United tog andenpladsen i Premier League i denne sæson.

Mikkel Bischoff peger på United som favorit til pokaltitlen, og United-angriber Marcus Rashford understreger, at en sejr i FA Cuppen er afgørende for holdet.

- Det har enorm betydning for os, siger Rashford til Uniteds hjemmeside.

- Det vigtigste er at vinde det trofæ, så vi kan løfte os rent mentalt. Jeg siger altid, at man ikke vil spille en sæson uden at vinde noget.

Ud over at forsøge at runde den skuffende sæson af med en triumf skal Chelsea også revanchere sig fra nederlaget i sidste års FA Cup-finale, hvor Arsenal vandt 2-1.

Derfor er det et topmotiveret Chelsea-mandskab, som går ind til kampen, lyder det fra midtbanespilleren Cesc Fabregas.

- Du har ikke lyst til at tabe to FA Cup-finaler i træk. Sidste år spillede vi ikke godt. Skuffelsen sidder stadig i os, og vi vil helt klart gøre det bedre denne gang, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hvis Manchester United vinder titlen lørdag, vil klubben tangere Arsenals rekord for flest FA Cup-titler med 13 af slagsen.

Kampen begynder lørdag klokken 18.15.