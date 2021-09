Ekspert: Engelsk topopgør kan blive afgørende for sæsonen

Lørdag møder Chelsea den forsvarende engelske mester, Manchester City, og det kan blive en kamp, der er med til at afgøre sæsonen, mener fodboldekspert på 6'eren Mikkel Bischoff.

- Toppen i Premier League er utroligt tæt. Mesterskabet kommer formentlig til at stå mellem Chelsea, Manchester City, Liverpool og Manchester United.

- Kampen kan få afgørende betydning, fordi de bedste hold i Premier League efterhånden er så gode, at der skal meget få pointtab til, før mesterskabet er tabt, siger han.

Efter sæsonens første fem kampe indtager Chelsea med 13 point førstepladsen i tabellen, og det er velfortjent, mener fodboldeksperten.

- Chelseas sæsonstart har været imponerende. De har kværnet alle hold og været effektive og solide. De har en fantastisk trup med en kæmpe bredde, og så er de utroligt svære at skabe chancer imod, siger han.

En af grundene til Chelseas succes er den tyske træner Thomas Tuchel.

Da Tuchel midt i sidste sæson tog over for den tidligere træner Frank Lampard lå Chelsea på niendepladsen. Siden har klubben vundet Champions League og ligner i denne sæson en oplagt titelkandidat i ligaen.

Ifølge Mikkel Bischoff er tyskerens evne til at omstille holdet og vinde de svære kampe et stort aktiv for Chelsea.

- Når Chelsea har haft problemer, har Thomas Tuchel vist, at han er i stand til at ændre fodboldkampe. I sidste kamp mod Tottenham gik han ind i pausen, ændrede nogle ting, og så spillede det bare i anden halvleg, siger han.

I kampen vandt Chelsea 3-0 over Tottenham efter en målfri første halvleg.

Hos rivalerne fra Manchester City ser det knap så godt ud. Med ti point i fem kampe ligger Manchester City på femtepladsen trods en hæderlig målscore på 11-1.

Manchester City har i indeværende sæson vundet 5-0 over både Norwich og Arsenal, men har samtidig spillet uafgjort 0-0 mod Southampton, der ligger på 15.-pladsen.

Det er i resultater som disse, at man finder forklaringen på Manchester Citys placering, mener Mikkel Bischoff.

- I de kampe, der bliver hårde og tætte, har City ikke ligesom Chelsea haft evnen til at score mål og lukke fuldstændig af.

- Enten har City blæst modstanderne fuldstændig ud af banen, eller også har det været fuldstændigt lige kampe, og de lige kampe har de ikke formået at vinde. Det er det, der udgør forskellen på de to hold i øjeblikket, siger han.

Ifølge bookmakerne er Chelsea og Manchester City favoritter til at vinde Premier League, men lige nu og her ser Chelsea bedst ud, mener Mikkel Bischoff.

- Manchester City er et fantastisk hold, og de scorer et hav af mål, men jeg synes ikke, at de ser lige så solide ud som Chelsea i øjeblikket. Det virker også, som om Tuchel og Chelsea har krammet på Manchester City, siger han.

Og måske er der noget om snakken.

I de seneste tre indbyrdes opgør har Chelsea sejret - senest i Champions League-finalen - og det bliver derfor spændende at se, om Manchester City formår at bryde stimen.

Det får City mulighed for i udekampen mod Chelsea, der begynder lørdag klokken 13.30.