Ekspert: Braithwaite har egentlig ikke niveauet

Få havde formentlig forudset, at den tidligere Esbjerg-angriber ville havne i en af verdens største klubber på en aftale, som løber i fire et halvt år.

Fodboldeksperten Mikkel Bischoff fra Discovery Networks er da også ganske chokeret over transferen, fordi Braithwaite under normale omstændigheder aldrig ville være et emne for storklubben.

- Jeg er chokeret over det, for Braithwaite er jo ikke en Barcelona-spiller. Det må vi være ærlige at sige, lyder det fra Bischoff.

- Hvis man kigger på det fuldstændig nøgternt, så har han ikke niveauet til FC Barcelona. Barcelona vil vinde Champions League-trofæer, og der er Braithwaite jo bare ikke god nok. Det er der næppe nogen, som vil påstå, han er. Men det er fedt for ham.

- Det er grundet omstændighederne, hvor Barcelona kunne vælge fra en afgrænset pulje af spillere, som passede til, hvor mange penge de ville bruge, og som de kunne få på nuværende tidspunkt. Og deri har han nok været den bedste, fordi han har gjort det godt i Spanien.

Mens Braithwaite ikke bliver manden, som vil løfte niveauet i Barcelona, så kommer Barcelona til at løfte niveauet hos den danske angriber, mener Mikkel Bischoff.

- Det er fuldstændig fantastisk, at en dansk spiller kommer til FC Barcelona. Det skal vi glæde os over som nation. Og vi skal glæde os på hans vegne. Det er noget af det største, du kan prøve som fodboldspiller.

Han mener ligeledes, at landstræner Åge Hareide bør klappe i sine norske hænder over skiftet med henblik på den forestående EM-slutrunde til sommer.

- Det kan kun være godt. For det første får han trænet på det allerhøjeste niveau, og man må ganske enkelt blive inspireret af at spille med verdens bedste fodboldspiller, Lionel Messi.

- Jeg kan kun se, at det kan højne Braithwaites niveau, og han skal nok få kampe. Barcelona har så få spillere, fordi de har mange skader og har skilt sig af med nogle af de unge spillere, som kunne have spillet den position.

Barcelona må undvære angriberne Ousmane Dembélé og Luis Suarez i henholdsvis seks og fire måneder. Det vil reelt sige i resten af sæsonen.

Men hvad sker der med Braithwaite, når de to stjerner bliver klar igen til sommer?

Ifølge Mikkel Bischoff kunne det ligne et kort ophold i storklubben for danskeren trods den lange kontrakt. Medmindre han vil leve med stærkt begrænset spillet fra den kommende sæson.

- Det mest sandsynlige er, at han om et halvt til et helt år ikke spiller i Barcelona længere - at det bliver et kort ophold, vurderer han.

- Men hvis han gør det godt og scorer nogle mål, så kan han godt være et fjerde- eller femtevalg, som Barcelona har brug for nogle gange til at kunne sætte ind.