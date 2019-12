Ekspert: Bendtner står foran fodboldeventyr eller stop

- Jeg forestiller mig ikke, at han tager til en anden klub i Danmark eller i Skandinavien.

- Det skal være et eller andet sted, hvor det er spændende, hvis han skal fortsætte karrieren. Det kunne være USA, Kina eller Australien. Men et lige så godt bud er, at han ikke synes, at det er så sjovt mere og derfor vælger at stoppe karrieren, siger han.

En skifte til en klub i USA, Kina eller Australien vil være et skridt ned i niveau for den danske angriber. Men ifølge Bischoff vil det være nødvendigt.

- Niveaumæssigt er han ikke god nok til København, så han skal finde et niveau, der er lavere end det, og det kan sagtens være en af de her eksotiske ligaer.

- Jeg synes, at det var tydeligt, at han ikke var god nok til at starte inde for FC København med det niveau, som han viste i kampene. Det er også ganske naturligt, når han ikke har spillet så længe, siger Bischoff.

Nicklas Bendtner udtaler selv i forbindelse med sit stop i FCK, at han vil overveje, om han vil forsøge sig med et nyt eventyr i fodboldverdenen eller sige stop.

Ifølge Bischoff kræver et fodboldeventyr i USA, Kina eller Australien, at angriberen vil sætte pris på oplevelsen.

- Det kan være, at han kan sætte pris på nogle andre ting i livet og få sig nogle oplevelser samtidig med, at han spiller fodbold. Det skal han overveje, om han har lyst til.

- Spørgsmålet er for ham, om han kan motiveres af det, og om han har lyst til at spille fodbold mere.

- Det er ikke sjovt at komme fra allerøverste hylde med de bedste spillere og de fedeste stadioner og så hele tiden tage et skridt nedad, siger fodboldeksperten.