Barcelonas Lionel Messi (til venstre) har scoret 25 gange i den bedste spanske fodboldrække og lavet 21 oplæg til mål. Begge dele er flest af alle spillere. Også i Champions League har argentineren præsteret godt, og det skal han forsøge at gøre igen fredag aften mod Bayern München.

Ekspert: Barcelonas træner står til fyring ved nederlag

Lionel Messi har i denne sæson igen været en altafgørende spiller for FC Barcelona, som skal forbi tyske Bayern München i Champions League for at redde sæsonen.