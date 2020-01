Åge Hareide fik fredag en ny assistenttræner i form af Ebbe Sand. Bomberen blev i sommeren 1999 solgt fra Brøndby til Schalke 04, og da Hareide først tiltrådte i Brøndby et halvt år efter, har nordmanden ikke haft Sand under sine vinger som spiller.

Eksbomber bliver Åge Hareides nærmeste

Her kunne Dansk Boldspil-Union (DBU) melde ud, at den ene tidligere landsholdsbomber erstatter den anden som Åge Hareides nærmeste medarbejder i staben omkring landsholdet.

To uforudsete travle uger med at finde Jon Dahl Tomassons afløser som assistenttræner på det danske fodboldlandshold fik fredag en ende.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her