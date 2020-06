Eks-FCK'er åbner scoringen i forsinket svensk sæsonstart

I det 24. minut af udekampen mod IK Sirius bragte han det forsvarende mesterhold, Djurgårdens IF, i front med 1-0.

Den tidligere FC København-stopper Erik Berg - dengang Erik Johansson - blev den første spiller til at score i 2020-sæsonen af Allsvenskan.

Stockholm-klubben endte med at vinde opgøret 2-0, og klubben tager tre point med hjem fra den korte tur til Uppsala. 20-årige Oscar Pettersson cementerede sejren med et mål tre minutter før tid.

På grund af coronavirus var den svenske ligastart forsinket med 71 dage. Det var hele 225 dage siden, at der senest blev spillet en ligakamp hinsidan.

Forud for opgøret blev ofre for coronavirus mindet med et minuts stilhed. I Sverige har næsten 5000 mennesker mistet livet på grund af pandemien.

For målscorer Erik Berg var det samtidig hans første ligakamp i over et år, da han har siddet ude med en knæskade siden juni sidste år.

Han spillede for FC København fra januar 2016 til juli 2018, før han af familiære årsager følte sig nødsaget til at flytte hjem til Sverige.

Senere søndag spilles fire andre kampe i Allsvenskan.

Den svenske ligasæson spilles efter en yderst komprimeret kalender i 2020. Der skal spilles 30 spillerunder på 147 dage. Foreløbig afvikles kampene uden tilskuere.