Ehlers tror på målløse profiler: De kan blive afgørende

Kæden med Jensen, Bødker og Peter Regin har højst overraskende ikke været involveret i et eneste af Danmarks 15 mål i de første to kampe.

Men landstræner Heinz Ehlers har fortsat fuld tiltro til, at kæden kan blive den afgørende faktor, der var lagt op til. Han regner med, at Jensen og Bødker får bedre betingelser i søndagens afgørende gyser mod Norge.

- Jeg tror, at Norge er en modstander, der passer de to bedre end Sydkorea. Der bliver der brug for fysisk styrke, og der kan de blive afgørende.

- Det vil være forkert at sige, at jeg er bekymret. Men sagt på jysk er det træls. Samtidig ved jeg dog, at når de to først får hul på bylden, så kan de blive rigtig modbydelige for modstanderen, siger Heinz Ehlers.

Nicklas Jensen nettede hele fem gange i syv kampe ved VM, hvor han i en lang periode var hele turneringens topscorer.

Men i OL-kvalifikationen har han ikke fået de samme muligheder for at fyre sit frygtindgydende håndledsskud af. Og da han fik en helt åben chance til sidst i kampen mod Sydkorea, blev pucken pareret af målmanden.

- Der er ingen tvivl om, at med den ærgerrighed, Nicklas har, så huer det ham ikke, at han ikke har scoret endnu. Det kender jeg ham godt nok til at vide.

- Men jeg ved også, at det han brænder inde med lige nu, det kan lige pludselig eksplodere, og så scorer han to eller tre, siger Heinz Ehlers.

Søndagens kamp mod Norge bliver en direkte duel om sejren i kvalifikationspuljen. Vinderen bliver belønnet med en billet til næste års vinter-OL i Beijing.