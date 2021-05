Ehlers sender sit tungeste skyts imod overmagten

Danmark har ellers tidligere brugt kampene mod giganten på at give førstemålmanden og flere stamspillere et hvil, i erkendelse af at dansk point uanset hvad var ret usandsynligt.

Men det kommer ikke til at ske denne gang.

- Vi sparer ikke nogen, og jeg kan ikke se, hvem vi skulle spare.

- Vi går ind til alle kampe, med henblik på at vi skal tage point. Vi er oppe imod overmagten, men jeg elsker den slags udfordringer. Vi kommer til at stille i stærkeste opstilling, siger landstræner Heinz Ehlers.

Hans forgænger, Janne Karlsson, sendte ved flere lejligheder sin reservemålmand i spil mod russerne.

Det gik helt galt i 2016, hvor Simon Nielsen blev skudt i sænk i en russisk 10-1-opvisning. Året efter gik det noget bedre for George Sørensen, der nøjedes med at lukke tre mål ind.

Dette års udgave af det russiske landshold ser umiddelbart ikke helt så skræmmende ud. Og der er ingen grund til at lægge sig ned på forhånd, mener landstræneren.

- Det ville være dumt ikke at stille med de bedste, hvis det så viser sig at blive en jævnbyrdig kamp. Efter kampen er der en fridag, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at gøre livet svært for russerne, fastslår Ehlers.

Rusland har hentet seks point i de første tre kampe. Efter sejre over Tjekkiet og Storbritannien tabte holdet noget overraskende til Slovakiet i mandags.

Når de er på toppen, er der dog ingen tvivl om de russiske spilleres niveau.

- Deres individuelle kunnen er exceptionel og i absolut højeste klasse. Det kan godt være, at de lige nu mangler deres NHL-stjerner, men nej, hvor er de gode.

- Til gengæld så man også mandag, at de lige pludselig blev arrogante, og så tabte de momentum. Vi har været gode til at spille mod mandskaber, der på papiret er langt bedre end os, siger Ehlers.

Hans kollega i den russiske trænerboks er i øvrigt et særdeles velkendt navn i dansk ishockey.

Valery Bragin blev i 1989 den første russiske spiller i Danmark, da han skiftede til Rødovre, som han omgående førte til det danske mesterskab.

Bragin spillede fem sæsoner med tordnende succes i Rødovre, inden han afsluttede sit danske eventyr med et ophold i Gladsaxe.

Kampen mellem Rusland og Danmark begynder klokken 15.15 dansk tid.