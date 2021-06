Ehlers og Jets får skidt start på kvartfinale i NHL-slutspil

Efter 12 minutter lykkedes det Winnipeg Jets at reducere takket være en scoring af Adam Lowry, inden udeholdet bragte sig foran 3-1 bare fem minutter senere.

Anden periode endte helt uden scoringer. Men i tredje periode lykkedes det igen hjemmeholdet at bringe spænding tilbage i opgøret, da Derek Forbort reducerede til 2-3 med 11 minutter tilbage af kampen.

Igen svarede Canadiens dog hurtigt tilbage, da Brendan Gallagher udbyggede føringen til 4-2 bare halvandet minut senere.

Herefter meldte danske Ehlers sig ind i kampen, da han serverede pucken for Kyle Connor, der endnu en gang kunne reducere for Jets.

Scoringen var dog forgæves, da Jake Evans med et minut igen lukkede og slukkede opgøret for Canadiens ved at score i et tomt Jets-mål.

Nattens opgør var det første i kvartfinaleserien mellem de to mandskaber. Der spilles bedst af syv kampe om at gå videre til semifinalerne.

I første runde af slutspillet gjorde Ehlers og Winnipeg Jets kort proces mod Edmonton Oilers. Her vandt holdet samlet 4-0.

25-årige Ehlers er indtil videre i slutspillet noteret for to mål og et oplæg i tre kampe. Han sad i de første kampe ude med en skade.