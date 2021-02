Ehlers lyner igen og er tredjemest scorende i NHL

Natten til tirsdag sendte den 25-årige dansker pucken i nettet for tiende gang i denne sæson, da Ehlers scorede i en 6-5-sejr på udebane over Edmonton Oilers.

Ishockeyspilleren Nikolaj Ehlers fortsætter med at score for Winnipeg Jets i den nordamerikanske NHL.

I begyndelsen af anden periode tordnede Nikolaj Ehlers gæsterne på 4-1 med et skud fra distancen.

Blot to spillere har lavet flere mål i denne sæson i verdens bedste ishockeyliga.

Auston Matthews fra Toronto Maple Leafs har scoret 13 mål, mens Brock Boeser fra Vancouver Canucks er oppe på 11.

Boeser har dog været i aktion 19 gange for Vancouver. Ehlers og Matthews har blot været på isen 15 gange, så deres scoringsgennemsnit er en del bedre.

Nikolaj Ehlers har desuden været involveret i flere af holdkammeraternes scoringer. Syv assister er det foreløbig blevet til.

Samlet set står danskeren noteret for 17 point i NHL, hvilket betyder, at han er nummer 14 på listen for spillere med flest point. Pointlisten toppes af Connor McDavid fra Edmonton Oilers med 30 point for 17 kampe.