Ehlers leverer mål og assist i danskeropgør i NHL

Nikolaj Ehlers udmærkede sig med både scoring og assist, da der var danskeropgør i toppen af verdens bedste ishockeyliga, NHL, natten til onsdag dansk tid.

Ehlers' mål for Winnipeg Jets var ikke nok til en sejr mod Lars Eller og Washington Capitals, der endte med at vinde 4-3-sejr efter straffeslag på Capital One Arena i Washington.