Ehlers hylder nye hovedpersoner: Jeg er utrolig stolt

Efter at have været nede 1-2 inden tredje periode vendte danskerne kampen i de sidste 20 minutter. Resultatet holder Danmark inde i kampen om en plads i kvartfinalen.

Landstræner Heinz Ehlers uddeler store roser, efter at det danske ishockeylandstræner fredag besejrede Hviderusland 5-2 ved VM i Letland.

- Jeg er utrolig stolt over indsatsen. Alle os, der har fulgt dansk hockey i mange år, ved, at vi tit har tabt den slags kampe.

- Jeg har den største respekt for arbejdsindsatsen, og måden vi spillede på. Spillerne var klar. Der var den vildskab, vi havde talt om inden kampen. Det var bare dejligt, siger Heinz Ehlers.

Efter at Nicklas Jensen har trukket det meste af læsset i den danske offensiv i de første fire kampe, spillede nye folk sig ind i rampelyset mod Hviderusland.

Især Matthias Asperup, der fejrede sin VM-debut ved at udligne til 2-2. Men også Mathias From, der har været inde og ude af holdet. From bragte Danmark på sejrskurs med 3-2-scoringen i tredje periode.

- Målet fra Asperup var kæmpestort for os. Det var en forløsning for ham og hele holdet. From kom med en fantastisk enkeltmandspræstation.

- Det er super, når der kommer folk ind ude fra og gør en forskel, og det gjorde de drenge. Det er dejligt, at de fik scoret. Det er rigtig vigtigt for deres selvtillid, siger Heinz Ehlers.

Danmark har med sejren otte point efter de første fem kampe ved VM.