Ehlers forudser tæt kamp i VM-holdets næste eksamen

For selv om Slovakiet er en stor ishockeynation og tidligere verdensmester, har Danmark i de senere år været i stand til at presse slovakkerne ud i helt jævnbyrdige kampe på den store scene.

Det endte i straffeslag i 2015, 2017 og 2019, og der kan meget vel vente endnu en gyser, når Danmark og Slovakiet lørdag aften på ny står over for hinanden ved ishockey-VM.

- Jeg kan sagtens forestille mig, at det bliver en tæt kamp igen, hvis vi er klar til at spille fra start, siger landstræner Heinz Ehlers.

- Men under alle omstændigheder bliver det svært. Det er en nation, der rangerer over os. Men vi tog point mod dem for to år siden i Kosice, hvor de var på hjemmebane. Så hvorfor skulle vi ikke kunne drille dem igen, spørger landstræneren.

Kampen har stor betydning for de to hold, der begge er i spil til en plads i kvartfinalen.

Slovakkerne er i den bedste position og har lige nu ni point mod Danmarks otte. Holdet har tilmed spillet en kamp mindre.

Men Slovakiet har et skrapt slutprogram mod Sverige og Tjekkiet og vil givetvis se lørdagens kamp som den mest oplagte pointleverandør.

På grund af det tætte kampprogram har den danske landstræner først på selve kampdagen mulighed for at lægge en slagplan.

- Vi har selvfølgelig set kampe med dem. Kan vi få den samme vildskab og arbejdsmoral frem, som vi havde mod Hviderusland, er jeg sikker på, at der også er en chance for at tage point i den kamp, siger Heinz Ehlers.

Hvor mange point, Danmark har brug for i de to sidste kampe, er nærmest umuligt at spå om i en VM-gruppe, hvor holdene har slået hinanden på kryds og tværs.

Nogle år har 11 point været tilstrækkeligt til en plads i kvartfinalen. Ved seneste VM for to år siden havde USA hele 14 point på den fjerdeplads, der udløste den sidste kvartfinalebillet i Danmarks pulje.

- Det kan være, at to point er nok for os. Det kan også være, at der skal seks til. Jeg kigger ikke meget på den tabel. Jeg kigger kun på, hvordan vi selv præsterer i kampene, fastslår Heinz Ehlers.

Kampen mellem Danmark og Slovakiet begynder klokken 19.15 dansk tid.