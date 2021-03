Ehlers får stjernestatus for tre assister i Winnipeg-sejr

Ehlers leverede undervejs tre assister i sejren, der blev vundet efter perioderne 2-1, 2-0 og 1-0.

Calgary Flames kom faktisk foran i opgøret allerede efter to minutter, men Winnipeg fik altså vendt stillingen på hovedet i slutningen af første periode.

Ehlers stod for anden-assisten, da Mark Scheifele scorede til 2-1.

I anden periode lavede Ehlers direkte assist til begge scoringer. Først servicerede han Scheifele, og dernæst nød Andrew Copp godt af danskerens oplæg.

Ehlers er nu noteret for 36 point i 36 kampe i denne sæson, efter at han har scoret 15 mål og er noteret for 21 assist.

Winnipeg ligger meget lunt i svinget til en plads i slutspillet. Holdet ligger på andenpladsen i North Division med 46 point for 36 kampe.