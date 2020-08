Ehlers bag Winnipeg-sejr: Man ønsker at gøre forskellen

Ehlers dukkede op tæt foran mål og vinklede pucken i nettet.

- Man vil gerne score mål. Man vil gerne være en, der gør forskellen, siger den 24-årige dansker til Winnipeg Jets' hjemmeside.

- Når man ikke scorer mål, så forsøger man at hjælpe holdet på andre måder.

- Jeg har forsøgt, så godt jeg kunne, og prøvet ikke at tænke for meget over, at det er et stykke tid siden, at jeg sidst scorede et mål. Det føles virkelig dejligt. Forhåbentlig fortsætter de med at komme, siger han.

Det er næsten fem måneder siden, at Nikolaj Ehlers senest scorede i NHL. Det skyldes dog primært, at sæsonen dengang blev afbrudt på grund af coronakrisen.

NHL-sæsonen er netop blevet genoptaget, og stillingen er nu 1-1 i duellen mellem Winnipeg Jets og Calgary Flames. De to klubber mødes i en bedst-af-fem-serie, hvor vinderen går videre til slutspillet.