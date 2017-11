Ehlers assisterer i formstærke Winnipegs nederlag i NHL

Ehlers sagde i et interview med svenske Expressen i sidste uge, at han ikke mener, at han har brugt sin fart nok.

- Min fart er min største styrke, og jeg har ikke brugt den tilstrækkeligt meget, sagde Ehlers til den svenske avis.

Men i starten af tredje periode satte Ehlers fart i skøjterne. Danskeren førte pucken frem fra egen banehalvdel, før han spillede bande uden om en modstander og modtog den igen.

To af Colorados forsvarsspillere halsede efter danskeren, der dog ikke var til at fange. Han fik afsluttet på mål, og da Colorados målmand parerede Ehlers' skud, stod hans holdkammerat Bryan Little klar til at sende pucken i mål.

En flot aktion af Ehlers, der dermed har lavet seks point i de seneste fem kampe.

Desværre for Winnipeg rakte Ehlers' point ikke til en sejr, da Nikita Zadorov otte minutter senere udlignede til 2-2. Dermed måtte kampen i overtid, og her faldt der hurtigt en afgørelse.

Nathan Mackinnon scorede nemlig efter kun 59 sekunder til 3-2 for Colorado, mens Winnipeg var i undertal.

Dermed har Winnipeg 15 sejre, seks nederlag og fire nederlag i overtid. Et nederlag i overtid giver et enkelt point.