Ehlers: Anede intet om Stefan Lassens landsholdsfarvel

Landstræner Heinz Ehlers var helt uvidende om, at ishockeybacken Stefan Lassen tirsdag formiddag havde offentliggjort, at han stopper på landsholdet efter 12 år.

I stedet for at kæmpe en sidste gang med holdkammeraterne på isen, var den 33-årige back sat af holdet og måtte se opgøret fra tribunen i Kosice.

- På taktikmødet to en halv time før kampen havde vi taget en beslutning om, at Stefan ikke skulle spille. Så kom vi ud i hallen, og så fortalte I (pressen, red.) mig, at det var hans sidste VM.

- Men jeg kan altså ikke gå ind og ændre i opstillingen for at give ham en afskedskamp. Sorry. Det har jeg også efterfølgende fortalt spillerne i omklædningsrummet, forklarer den danske landstræner.

Stefan Lassen debuterede på landsholdet helt tilbage i 2007 og nåede at spille ti VM-turneringer.

Landsholdsstoppet har været på vej længe. Sidste sommer var han klar til helt at indstille sin professionelle karriere. Siden ombestemte han sig og indvilgede også i at tage VM med.

Men nu er det altså slut i landsholdsdragten.

Ehlers er glad for, at han ikke blev underrettet om beslutningen, fordi det ville have givet ham ekstra hovedbrud, da holdet mod Slovakiet skulle sættes.

- Jeg vil gerne rose ham for en rigtig fin og lang landsholdskarriere. Også for, at han var professionel og ikke kom til træneren og fortalte, at det var hans sidste landskamp. Det skal han have meget stor ros for, siger Heinz Ehlers.

Stefan Lassen nåede at spille 184 landskampe. Den sidste blev mandagens 0-5-nederlag til Canada.