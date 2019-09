Egyptiske vægtløftere udelukkes fra VM efter dopingdomme

Det Egyptiske Vægtløftningsforbund er nemlig blevet udelukket fra at deltage i turneringer under Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF) på grund af brud på dopingreglerne. Det skriver det egyptiske statsmedie Al-Ahram ifølge Reuters.

IWF's VM i Thailand er en af de vigtigste kvalifikationsevents til næste års OL i Tokyo.

Al-Ahram har talt med generalsekretæren for Den Egyptiske Olympiske Komité, Sherif El-Erian, der forklarer, at komitéen endnu ikke har modtaget et formelt brev om udelukkelsen.

- Vi har hørt, at den gælder i to år, og det betyder, at vi ikke kan deltage i OL.

- Når vi modtager en officiel dom, vil vi gøre vores bedste for at løse krisen. Hvis det bliver bekræftet, at udelukkelsen gælder i to år, så er en appel til Den Internationale Sportsdomstol (CAS) vores eneste håb for at komme til OL, siger han.

Egypten har flere stærke bud på medaljebejlere. Både Mohamed Ihab og Sara Ahmed vandt bronze i deres respektive kategorier til OL i Rio i 2016.

Ifølge det olympiske nyhedsmedie Inside the Games er udelukkelsen på to år fastlagt af en uafhængig sportsdomstol under IWF.

Dommen skulle være begrundet med gentagne dopingdomme til egyptiske atleter tilbage fra 2016 og frem.

I 2017 skrev Reuters, at fem egyptiske teenagere inklusive to 14-årige piger afleverede positive dopingtest under det afrikanske ungdoms- og juniormesterskab i Kairo i december 2016.

Ifølge IWF's regler kan et land, der leverer tre eller flere positive dopingprøver inden for et år, se frem til en række sanktioner og i værste tilfælde helt blive udelukket fra sporten.