Egoet var Kobe Bryants største styrke

For at hylde basketball-legenden Kobe Bryant, der tidligere samme dag omkom i en helikopterulykke med otte andre personer, heriblandt hans 13-årige datter, Gianna. For at mindes de store øjeblikke.

Og dem var der mange af i den californiske storby i de 20 år, Kobe Bryant herskede i Los Angeles. "Black Mamba", som Bryant navngav sig selv, ville og kunne på egen hånd, påpeger TV2's basketballekspert Peter Wang.

- Han var da et kæmpe ego. Men det elsker de også i USA. Det er enerne, der kan noget, de andre ikke kan. Når Maradona dribler fra egen banehalvdel og scorer, går det over i historien som et af de største mål i historien, siger han.

- Han kunne også spille holdspil. Ellers vinder man ikke. Men han var ekstremt egoistisk. Det kan både være positivt og negativt, men han havde mulighed for at gøre det.

- Han var en ener, der kunne gøre det i en kultur, som hylder den stærke mand, der går forrest. Det var ham, der tog det hele på sine skuldre og ikke var bange for at tage det sidste skud, lyder det fra Peter Wang.

Den tragiske ulykke fandt sted, mindre end et døgn efter at Bryant var blevet overhalet af den nuværende Lakers-stjerne LeBron James på alle tiders topscorerliste.

På 20 sæsoner scorede Kobe Bryant 33.643 point i grundspillet. Foruden LeBron James er det kun Kareem Abdul-Jabbar og Karl Malone, der har scoret flere point gennem historien.

- Kobe Bryant har brændt mange skud. Men han var ikke bange for at tage dem. Mange ville tænke, at der var stor risiko for at blive til grin. Det var han på ingen måde bange for. Det elskede han, siger Peter Wang.

Kobe Bryant skiftede som en af de få spillere direkte fra high school til NBA i 1996. Dengang var han blot 17 år. I april 2016 stoppede han karrieren efter en kamp, hvor han i karakteristisk stil scorede 60 point på hele 50 forsøg.

At han blev i samme klub hele karrieren, er med til at styrke hans eftermæle, mener Peter Wang.

- Hvor NBA var en svingdør med superstjerner, der kom og gik, var han den eneste konstant, samtidig med at han blev ved med at vinde.

- Det er kæmpestort at spille for det samme hold, være bedste mand for det samme hold og vinde mesterskaber for det samme hold, siger TV2-eksperten.

Og matchet mellem Bryant og den store scene i Los Angeles kunne ikke passe bedre.

- Han landede, præcis hvor han skulle lande. Hvor lysene og bevågenheden er størst, konstaterer Peter Wang.

Kobe Bryant blev 41 år.