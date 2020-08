Egan Bernal nedtoner Ineos-stjerners kvaler

Egan Bernal er ikke bekymret for holdkammeraternes niveau knap tre uger før Tour de France.

I cykelløbet Tour de l'Ain så Ineos-stjernen ellers både Chris Froome og Geraint Thomas blive siet fra, før søndagens etape skulle afgøres på de sidste kilometer.

Til sammenligning sluttede fire Jumbo-Visma-ryttere, heriblandt vinderen af etapen og løbet Primoz Roglic, i top-8.

- Det er et løb, der bruges som forberedelse til Touren. Nogle af de store ryttere fra de andre hold røg tidligt væk. Det betyder ikke, at de ikke kommer til at være i toppen af klassementet i Tour de France, siger Bernal ifølge cyclingnews.com.

Ineos satte tempoet på den første del af bjerget Grand Colombier. Thomas røg tidligt, mens Froome forsøgte at sætte et hårdt tempo som hjælperytter på bjerget, og til sidst tog Jonathan Castroviejo over.

- Vi viste, at vi også er her for at køre i et højt tempo.

- Vi kørte løbet på vores måde, og vi skal være glade for, hvordan det gik. Ikke kun her, men også i La Route d'Occitanie. Vores store mål er Touren, siger colombianeren.

Thomas blev nummer 47 på søndagens etape og sluttede samlet på 34.-pladsen i sit første løb efter coronapausen.

Froome blev nummer 30 på etapen og sluttede samlet som nummer 41. Den firedobbelte Tour-vinder endte også langt nede i klassementet i etapeløbet La Route d'Occitanie ugen forinden. Et løb, som Bernal vandt.

Selv tog Bernal andenpladsen på søndagens etape og i den samlede stilling og ligner lige nu Ineos-holdets bedste bud på en Tour-vinder.

Tour de France begynder 29. august.