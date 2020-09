Eg blev narret i vinden: En lortedag for hele holdet

Begge kaptajner, Richie Porte og Bauke Mollema, mistede over et minut i topstriden. Mads Pedersen, som egentlig var udset til holdets våben i den forventede massespurt, blev tidligt sat af.

Sådan lyder konklusionen fra den danske Tour de France-rytter Niklas Eg efter 7. etape, der udviklede sig til en ordentlig nedtur for hele Trek-holdet.

- Et lortedag.

I stedet fik Jasper Stuyven chancen, men måtte nøjes med femtepladsen. Og Niklas Eg kunne heller ikke hente den store trøst i sin egen præstation.

Han måtte se frontgruppen køre væk, da feltet brækkede midt over på toppen af første stigning i Bora-holdets vilde forcering.

- Vi fik at vide, at der var sidevind på toppen af den første stigning, men det overraskede os, at Bora kørte. Vi blev vist taget lidt med bukserne nede. Det gjorde jeg i hvert fald selv. Så var det en lang kamp derfra, siger Niklas Eg.

Bora fik formentlig ødelagt planerne for mange hold ved at accelerere stort set fra start.

På den måde fik det tyske hold sorteret de tungeste sprintere fra i håb om, at Peter Sagan kunne udnytte de gunstige vilkår i opløbet mange timer senere.

Det lykkedes ikke. Sagan blev aldrig en trussel i spurten, som Wout van Aert vandt, men der blev udrettet en del skade i feltet.

- Hele vejen op til toppen kørte vi fuld gas, og så kom sidevinden, og det hele sprang til atomer. Jeg tror, alle sad på grænsen og kørte alt, hvad de kunne. Så snart der var to meters hul, var der ingen, der kunne lukke det.

- I min gruppe vidste vi, hvad klokken var slået, da Quick-Step jagtede og alligevel blev ved at tabe tid. Da kunne man godt regne ud, hvilken vej det gik, siger Niklas Eg.

Porte og Mollema var ikke de eneste topkandidater, der havde en dårlig dag. Også Tadej Pogacar tabte tid og måtte afgive sin tredjeplads til Guillaume Martin.

Det er fortsat Adam Yates, der fører Tour de France.