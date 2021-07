Efteråret tester styrken af dansk EM-medvind

Den mindeværdige slutrunde sluttede for danskernes vedkommende med et nederlag til England på 1-2 i semifinalen onsdag aften.

Men allerede i september skal holdet igen i kamp i kvalifikationen til VM mod Skotland, Færøerne og Israel.

Dansk Boldspil-Unions (DBU) fodbolddirektør, Peter Møller, arbejder for, at medvinden fra EM vil følge landsholdet efter slutrunden.

- Den platform, vi står på nu, er meget stærk. Jeg håber, at det er noget, der varer ved. At det ikke bare slutter nu, men at vi tager det med ind i efteråret og spiller for fulde huse og kan bevare det gode spil og resultaterne, men også at vi er i øjenhøjde med danskerne og er omfavnende, siger Peter Møller.

Den begivenhedsrige danske EM-fortælling begyndte med Christian Eriksens uhyggelige kollaps.

Under EM-premieren i Parken mod Finland faldt fynboen omkuld og fik hjertestop, før han blev reddet for åben skærm.

Episoden var trods den kedelige baggrund med til at styrke forholdet mellem spillerne og befolkningen, mener Peter Møller.

- En fodboldkamp er vigtig. Men det er også det med at skabe fællesskab og begejstring. Vi må sige, at det er lykkedes. Selvfølgelig også på en tragisk baggrund med Christian og hans ulykke. Men det gav en eller anden form for "connection" (bånd) med danskerne, som vi ikke har oplevet før, siger han.

Spoler man tiden små tre år tilbage, var dansk herrefodbolds flagskib præget af en konflikt i overenskomstforhandlingerne mellem DBU og spillerne.

Dengang blev hashtagget #ikkemitlandshold brugt flittigt på sociale medier, men siden må stemningen siges at være vendt markant.

Nu gælder det om at dyrke bevare samspillet med fansene, mener den tidligere landsholdsspiller Flemming Povlsen, der under EM arbejder som ekspert på DR1.

- Recepten er givet. De har set, hvad der skal til. Selvfølgelig er noget af det på baggrund af Christian Eriksen. Men det handler om måden, de præsenterer sig selv. Om åbenheden og det at bruge alle på den anden side af kridtstregerne som medspillere, uanset om det er fans, presse, eksperter eller kritikere, siger han.

Povlsen var blandt profilerne på det hold, der sikrede dansk fodbolds foreløbige klimaks ved EM i 1992.

Landsholdsspillerne blev uhyre populære og ophøjet til folkehelte.

- Hvis du har et godt forhold til dine fans, tilgiver de også en gang imellem en eller to dårlige kampe. Det er noget af det, man skal have øje for som professionel fodboldspiller, siger han.

Midt i den danske EM-succes står Kasper Hjulmand. Landstræneren har fået national og international anerkendelse for sit lederskab og sine taktiske dispositioner under EM.

Han er kendetegnet for holdets succes, mener Flemming Povlsen.

- Træneren er holdets spejl. De har præsteret godt, været omstillingsparate, fleksible og åbne udadtil. Derfor har han en stor andel i det.

- Meget af basen i holdets gruppedynamik blev skabt i Åge Hareides tid. Kasper Hjulmand har forfinet det og givet holdet nye arbejdsredskaber og flere muligheder.

Hjulmand har kontrakt til og med EM i 2024, og Møller er ikke bekymret for at miste ham.

- Nej, for han har en aftale, og han er glad for at være her, og vi er glade for at have ham. Det er sådan, det er. Alt andet er spekulation, siger fodbolddirektøren.