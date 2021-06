Efter udsættelse: Stædige Super League-klubber kan spille CL

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har ellers varslet, at Juventus, FC Barcelona og Real Madrid vil blive straffet for deres medvirken og fortsatte tro på Super League-projektet.

De tre tilbageværende klubber, der stadig holder fast i drømmen om en europæisk piratliga med kontinentets største hold, kommer til at være med i Champions League næste sæson.

Men i sidste uge blev disciplinærsagen mod de tre storklubber sat på pause, og tirsdag oplyser Uefa, at de alle får lov til at spille Champions League i næste sæson.

Det skriver Reuters.

- Indmeldelsesbreve er i dag blevet sendt til alle klubber, der deltager i Uefas klubturneringer næste sæson, siger Uefa til Reuters tirsdag.

Juventus, Barcelona og Real Madrid har alle kvalificeret sig til Champions League ved at opnå en top-4-placering i henholdsvis Serie A og La Liga i den netop overståede sæson.

Planerne om en Super League blev annonceret af 12 klubber 18. april, men efter få dage og store protester fra fans over hele verden begyndte klubberne drypvist at melde sig ud igen.

Tilbage står altså kun Juventus, Barcelona og Real Madrid. Juventus-formand Andrea Agnelli sagde for nylig, at udbryderligaen skal være med til at redde fodboldindustrien, der har været hårdt ramt af coronapandemien.

Barcelona-præsident Joan Laporta holder også fast i, at klubben ikke agter at undskylde for den medvirken i Super League-projektet.

- Jeg har fortalt Ceferin (Aleksander Ceferin, Uefa-præsident, red.), at vi ikke kommer til at sige undskyld. Og vi har ikke tænkt os at betale nogen bøde.

- Hvis vi bliver straffet, tager vi sagen videre til CAS, sagde Laporta i slutningen af maj.

Laporta mener, at der ifølge EU's love juridisk er grundlag for at arrangere turneringer uden om Uefa.