Efter tragedie: FCM-keeper dedikerer sejren til sin bror

Det siger han, efter at holdet fredag vandt pokalfinalen over Brøndby efter en straffesparkskonkurrence, hvor keeperen snuppede to af Brøndbys forsøg.

- Det har været voldsomt emotionelt hele vejen igennem. Jeg har haft de her billeder af, at vi står med pokalen og vinder den for ham (broren, red.) og klubben.

- Det kunne ikke være skrevet bedre, at det slutter i en straffesparkskonkurrence, hvor jeg har et par redninger, der er med til at gøre, at vi vinder, siger han.

Jesper Hansen indrømmer, at det var svært for ham at gå på banen inden kampen.

- Der har været mange tanker, der har kørt rundt i hovedet, så jeg synes, det var svært.

- Undervejs i kampen vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg følte, men alligevel havde jeg min bror med mig, og jeg ville gøre det 100 procent for ham, så sejren er dedikeret til ham, siger han.

Han var dog aldrig i tvivl om, at han ville spille pokalfinalen, og opbakningen fra familien og holdkammeraterne har været altafgørende for den 34-årige keeper.

- De har haft en kæmpe betydning for, at jeg står her i dag og overhovedet kunne spille kampen.

- Jeg har haft brug for at kunne tage ud til klubben og komme i gang for at bearbejde det, og det gør jeg ude på fodboldbanen. Det er der, jeg hører hjemme, og det er den måde, jeg har bearbejdet sorgen på.

- Det er tidligt, men det er min måde at komme videre på. Jeg kender mig selv så godt, at jeg ved, at jeg kan holde til det, og min lillebror ville også have sagt til mig, at jeg skulle spille finalen.

Det er tredje gang, at Jesper Hansen vinder pokaltitlen. De første to gange var i 2010 og 2011 med FC Nordsjælland, der begge gange slog netop FCM i finalen.