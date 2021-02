Efter lang pause ryger ung canadier ud af Australian Open

Det var hendes femte dobbeltfejl i kampen, der satte endeligt punktum for Bianca Andreescu, som tabte 3-6, 2-6 til Hsieh Su-wei. Den 35-årige taiwaner ligger nummer 71 i verden i single og nummer et i double.

Den 8.-seedede canadier Bianca Andreescu er ude af Australian Open, efter at hun onsdag tabte til veteranen Hsieh Su-wei i anden runde.

Onsdagens kamp var den 20-årige canadiers blot anden kamp i 15 måneder.

Inden Australian Open var Andreescus seneste kamp i slutningen af oktober 2019, hvor hun var med i sæsonfinalen.

Kort tid forinden - i september 2019 - slog hun Serena Williams i US Open-finalen og vandt sin første grand slam.

I 2020-sæsonen spillede hun ikke en eneste kamp på grund af en skade.

Bianca Andreescu var blandt de spillere, der mistede muligheden for at træne under en 14 dage lang obligatorisk karantæne op til Australian Open på grund af coronasmittede om bord på tre chartrede fly til turneringen.

Et af smittetilfældene var Andreescus egen træner, Sylvain Bruneau. Han var efterfølgende ude at undskylde for situationen.

- Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg har fået virusset, udtalte han i en erklæring og oplyste, at han 72 timer inden afgang ellers var blevet testet negativ.

- Jeg er ekstremt ked af det og undskylder for de konsekvenser, som alle, der var på samme fly, nu oplever.

Taiwanske Hsieh Su-wei møder i tredje runde af Australian Open vinderen af kampen mellem den syvdobbelte grand slam-vinder Venus Williams og italienske Sara Errani.

Den anden Williams-søster, Serena, spillede sig tirsdag videre med en planmæssig sejr over serbiske Nina Stojanovic på 6-3, 6-0.

Den 39-årige amerikaner med 23 grand slam-titler i single på cv'et havde ligesom i første runde ikke de store problemer med at slå sin modstander. Hun møder i næste runde russiske Anastasia Potapova.