Efter EM-sølv i roning: Jeg har ikke mistet farten

- Sølvmedaljen betyder rigtig meget. Selvfølgelig ville jeg gerne have vundet løbet, og det var også det, vi gik efter, men nu er det længe siden, vi har roet mod de her konkurrenter, siger han til DR.

- Så det er meget godt at få bekræftet, at jeg stadig kan finde ud af det, og at jeg ikke har mistet den fart, jeg havde i 2019 og 2020.

Nu retter den 27-årige færing, der stiller op under dansk flag, alt sin fokus mod OL i Tokyo til sommer.

Men selv om det er mange af de samme konkurrenter og distancer som ved EM, forventer Sverri Nielsen et langt større pres.

- Du kommer til at sidde med en helt anden følelse ved starten, og nerverne kommer til at spille meget mere ind. Jeg håber bare, at jeg kan forberede mig så godt som muligt, så jeg kan håndtere det, der kommer til at ske, når jeg sidder ved starten, siger han til DR.

Legene i Tokyo er Sverri Nielsens første OL. Foruden EM-guldet fra 2020 og EM-sølvet fra i år har færingen en VM-sølvmedalje fra 2019.