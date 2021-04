Effektivt Rungsted-hold booker finaleplads i Metal Ligaen

På egen is blev Sønderjyske slået med 4-1, og dermed blev Rungsted finaleklar med samme cifre, 4-1, i semifinaleserien.

Det var på ingen måde et offensivt og sprudlende festfyrværkeri, men det var effektivt fra Rungsted Seier Capital, da ishockeyholdet fredag spillede sig i DM-finalen.

Rungsted, der er forsvarende mester med titlen fra 2019, måtte dog slide hårdt fredag for at hente den fjerde sejr i fem kampe over Sønderjyske.

Hjemmeholdet mønstrede blot 15 skud på mål i hele kampen, men det lykkedes alligevel at score fire mål i kampens sidste halve time.

På under to minutter godt midtvejs i kampen bragte favoritterne sig på 2-0, men ti sekunder før pausen reducerede Cameron Brown og bragte spændingen tilbage.

Hampus Gustafssons mål til 3-1 i powerplay under et kvarter før tid skubbede finalepladsen snublende tæt på, og med Nichlas Hardts scoring i tomt mål 49 sekunder før tid afgjorde endegyldigt kampen.

Der blev ikke kåret en mester i 2020, da coronakrisen førte til en aflysning af slutspillet. Derfor er Rungsted stadig forsvarende mester i Metal Ligaen.

I den anden semifinaleserie vandt Aalborg Pirates på hjemmebane 5-2 over Esbjerg Energy og bragte sig på 3-2 i den tætte semifinaleserie.

Dermed skal nordjyderne blot brug en sejr i en af de maksimalt to kampe, som resterer, for at blive Rungsteds modstander i finaleserien.