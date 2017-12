Effektive United slår Arsenal i hæsblæsende topopgør

Kampen endte 3-1 i Uniteds favør, og det reducerer forspringet til City til fem point. City kan dog genskabe de otte points forspring med en sejr over West Ham søndag.

Opgøret startede i et hektisk tempo, som lod til at passe Manchester United bedst. I hvert fald lykkedes det gæsterne at stresse Arsenal til at lave flere defensive fejl.

Allerede efter fire minutter kom United på 1-0. Antonio Valencia fandt Paul Pogba, der igen fandt Valencia, som sparkede bolden under målmand Petr Cech.

1-0 blev til 2-0 i det 11. minut. United snuppede bolden fra Shkodran Mustafi, der havde en nonchalant omgang med bolden. Efter en smart aflevering fra Anthony Martial sparkede Jesse Lingard nemt bolden ind til 2-0.

Men Arsenal gav ikke op. Hjemmeholdet var gentagne gange tæt på at reducere Uniteds føring i første halvleg, og efter 32 minutter brændte det for alvor på.

Arsenal-angriber Alexandre Lacazette fik chancen tæt på mål, men hans afslutning ramte træværket via målmand David de Gea.

Den spanske keeper var brandvarm, og det beviste han igen med store redninger i første halvlegs tillægstid. Han diskede blandt andet op med en enhåndsredning, da Uniteds Romelu Lukaku uheldigvis sendte bolden mod eget mål.

United var foran 2-0 ved pausen, men Arsenal kom hurtigt ind i kampen, da anden halvleg begyndte.

Et perfekt indlæg fra venstre fandt Aaron Ramsey, der lagde bolden til rette for Lacazette. Franskmanden svigtede ikke denne gang, og fra sin helt frie position i feltet reducerede han til 1-2.

Efter scoringen var der langt hjem for United, men David de Gea holdt liv i gæsternes håb om tre point med en imponerende dobbeltredning på et skud fra nært hold.

Arsenal manglede skarphed, og i stedet slog United til i den anden ende. Stærke Pogba afviste Laurent Koscielny og serverede den for Lingard, der trillede bolden det sidste stykke over stregen og blev dobbelt målscorer.

I det 74. minut fik Arsenal nyt liv. Paul Pogba kom for sent i en tackling og stemplede Héctor Bellerín i knæhasen. Det resulterede i et rødt kort til midtbanespilleren.

Det lykkedes dog United at holde 3-1 på trods af et stort overtal i chancer til Arsenal.