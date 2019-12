Effektive United nedlægger City i Manchester-derby

Med to mål scoret inden for den første halve time nedlagde United de forsvarende mestre ved at vinde 2-1.

Dermed tog Ole Gunnar Solskjær og United den anden store sejr i denne uge efter at have besejret Tottenham onsdag.

Sejren sender United op på femtepladsen i Premier League med 24 point. City har 32 på tredjepladsen med hele 14 point op til Liverpool, der efterhånden må betragtes som massive favoritter til guldet.

Første halvleg startede som lyn og torden. Tempoet var højt, og angrebsiveren stor. Det lykkedes begge hold at spille sig til fine muligheder foran mål, men United virkede til at have et lille overtag.

Især på omstillinger var gæsterne farlige, og det var da også efter sådan en, at Marcus Rashford fik tilkendt et straffespark efter at være blevet nedlagt af Bernardo Silva.

Den unge angriber tog sig selv af forsøget fra 11 meter-pletten, der blev sendt i kassen.

Cirka fem minutter senere stod der 2-0. Denne gang efter flot et-to-spil mellem Daniel James og Anthony Martial, der endte med, at franskmanden med en iskold afslutning sendte bolden ind via stolpen uden for Edersons rækkevidde.

City fik en smule mere kontrol over Uniteds stormløb, og efter pausen tog Guardiolas tropper teten.

Uniteds ofrede efterhånden ikke meget på offensiven, og City sad tungt på bolden. Men gæsternes defensiv var solid, og det var svært for hjemmeholdet for alvor at komme til store chancer.

Først i 85. minut fik City endelig sendt bolden i kassen, da Nicolás Otamendi headede et hjørnespark i mål til 1-2.

Det gav liv både på lægterne og blandt City-spillerne, der pludselig lugtede blod. Kort efter måtte David De Gea diske op med en fin redning for at afværge udligningen.

Kampens sidste minutter bestod af et tungt City-pres, men United holdt stand og tog de tre point.