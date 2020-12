Effektive Liverpool tager bizar gigantsejr

Med sejren øger Liverpool sit forspring i toppen med sine 31 point for 14 kampe, mens Tottenham er nærmeste forfølger med 25 point for 13 kampe.

Crystal Palace havde målt på spil og chancer egentlig fortjent at være foran i første halvleg. I stedet førte Liverpool 3-0 ved pausen i kraft af en enorm effektivitet, hvor de tre første afslutninger alle førte til mål.

Effektiviteten gav Takumi Minamino en prøve på efter bare to minutter. Japaneren har ikke fået mange chancer fra start i Liverpools angreb siden ankomsten i starten af året, men lørdag greb han den på bedste vis.

Sadio Mané fandt i feltet Minamino, der tog et træk og scorede sikkert.

I den efterfølgende periode havde Crystal Palace en håndfuld chancer eller farlige situationer, som kunne have ført til udligning. I stedet scorede Mané til 2-0, da han afsluttede et rodet angreb ved tage chancen uden for feltet.

Da var der spillet 35 minutter. Hjemmeholdet angreb med mange spillere i jagten på en reducering, men det gav bagslag, da Liverpool kort før pausen slog en perfekt kontra med Roberto Firmino som målscorer til 3-0.

Hvis Crystal Palace kom på banen med en flig af optimisme i anden halvleg, blev den fjernet efter seks minutter, da Jordan Henderson afsluttede udefra og øgede til 4-0.

Kampens intensitet faldt ikke overraskende, men Firmino, der for alvor er ved at finde storformen, var ikke færdig endnu.

Mohamed Salah fandt Firmino i dybden, og brasilianeren lobbede elegant bolden over den fremstormende keeper Vicente Guaita til 5-0 midtvejs i halvlegen.

Bemærkelsesværdigt var Salah ikke selv kommet på tavlen, men det lavede han om på i de sidste ti minutter med to mål.

Først med et hovedstød efter et hjørnespark, og til sidst krøllede han et behersket skud ind i hjørnet til den totale ydmygelse.