Effektive FCK tager tre point med hjem fra Slovakiet

På udebane mod Slovan Bratislava blev det til en sejr på 3-1 og tre point. Landsholdsangriberen Jonas Wind scorede to af FCK's mål.

Københavnernes næste kamp i Conference League er om to uger mod Lincoln fra Gibraltar i Parken. Netop Lincoln tabte 0-2 til græske Paok i den anden kamp i gruppen torsdag.

Spillet var ikke imponerende i de første 45 minutter mod Slovan Bratislava, men FC København kunne alligevel gå til pausen foran 2-1.

Chancer var der ikke mange af, men det danske mandskab udnyttede dem, der var, til fulde. Første gang var efter lidt over et kvarters spil, da Jonas Wind headede et hjørnespark ind.

Men glæden varede ikke længe. Slovan Bratislava svarede igen et par minutter efter åbningsmålet, da Ezekiel Henty udlignede ved at gøre Jonas Wind kunsten efter og score efter et hjørnespark.

Det var Pep Biel, der sendte det hjørnespark ind i feltet, som Jonas Wind scorede på. Spanieren lavede også næstsidste berøring, da FCK kort før pausen igen kom foran.

Jonas Wind sendte Biel i dybden og fangede Bratislava-defensiven på det forkerte ben. Det efterlod Biel og Jens Stage alene med målmanden. Biel spillede bolden på tværs i feltet, så Stage nemt kunne sende den i mål til 2-1.

FCK kom bedre ud efter pausen, og allerede efter et par minutter af anden halvleg testede William Bøving overliggeren på slovakkernes mål.

Det skulle vise sig at være et varselsskud. Med cirka 25 minutter igen blev det 3-1. Igen var det Jonas Wind, der nettede. Denne gang på et straffespark.

Jess Thorups tropper var i kontrol. Slovan Bratislava forsøgte at gøre kampen spændende igen, men havde ikke nok at skyde med. Til sidst løb tiden ud for hjemmeholdet.