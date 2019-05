Effektive Barcelona tager stort skridt mod CL-finalen

Som så ofte før var det Luis Suárez og Lionel Messi, der gjorde forskellen for Barcelona, der ellers var under pres i lange faser af kampen.

FC Barcelona har halvandet ben i Champions League-finalen, efter at catalonierne med en 3-0-sejr på Camp Nou skaffede sig et solidt forspring før returkampen mod Liverpool.

Messis brag af et frisparksmål til 3-0 otte minutter før tid gør opgaven tæt på umulig for Liverpool, der ikke blot skal score mindst tre gange i returkampen, men samtidig sørge for at holde snor i den frygtindgydende duo.

Englænderne kan med rette ærgre sig over udfaldet, fordi de langt hen ad vejen ydede en fin indsats.

Men Barcelona viste en værdifuld evne til at slå til, når man mindst ventede det. Det var det, der skete, da den tidligere Liverpool-helt Luis Suárez åbnede scoringen efter 26 minutter.

Jordi Alba sendte et præcist indlæg ind i området mellem Liverpools forsvarskæde og målmand, og her kom uruguayaneren blæsende og prikkede bolden i nettet med en lang tå.

Det var et slag i ansigtet på gæsterne, der ellers var startet udmærket i en lidt uvant formation med midtbanespilleren Georginio Wijnaldum placeret i angrebskæden.

Barcelona havde svært ved at håndtere det høje Liverpool-pres, og det kneb for hjemmeholdet med at holde fast i bolden.

Sadio Mané havde en stor chance for at udligne før pausen, men sendte kuglen over mål. Og Liverpool intensiverede presset i anden halvleg, hvor de engelske gæster sad tungt på begivenhederne.

Men et kvarter før tid fordoblede hjemmeholdet alligevel føringen på et tidspunkt, hvor det ellers havde nok at gøre med at forsvare sig.

Messi fik plads til et fremstød, men blev tacklet på kanten af feltet. Bolden havnede hos Suárez, der med knæet sendte den på overliggeren, og så kunne den fremstormende Messi selv prikke riposten i et tomt mål.

Da den argentinske målsluger syv minutter senere tordnede bolden op i målhjørnet på et frispark fra lang afstand, var der eufori på Camp Nou.

Mohamed Salah misbrugte kort efter en mulighed for en værdifuld reducering, da han sendte bolden på stolpen, og tættere på kom gæsterne ikke.

Nu venter der i stedet noget af en opgave hjemme på Anfield på tirsdag, hvis Liverpool skal i Champions League-finalen for anden sæson i træk.