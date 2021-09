Effektive Aalborg knuser modløse kroater i CL

Aalborg var uden sin allerstørste stjerne Aron Palmarsson, som døjer med en skade, men de tilbageværende spillere behøvede end ikke ramme topniveau for at tage fra Kroatien med en sejr.

Godt nok skulle nordjyderne lige i gang i første halvleg, men da de først havde gjort de kroatiske værter møre, var der ikke så meget at rafle om.

Den norske fløj Sebastian Barthold var i forrygende spillehumør og diskede op med ni scoringer. På den måde blev han topscorer.

I kampens indledning havde Aalborg lidt begyndervanskeligheder. Zagreb havde tro på tingene, og nordjyderne havde svært ved at sætte en stopper for kroaternes angrebsspil.

Stille og roligt kom der dog styr på sagerne, og Mikael Aggefors begyndte at tage fra i Aalborg-målet. Efter omtrent et kvarter kom Aalborg for første gang i kampen foran.

Derefter kom de offensive løsninger i en lind strøm, og Aalborg gik til pause med en føring på 18-14.

Allerede på det tidspunkt så Zagreb-spillerne modløse ud, og det blev kun værre efter pausen, hvor Aalborg stille og roligt udbyggede føringen, indtil det var afgjort.

Dermed blev afslutningen af kampen brugt som en god mulighed for at finpudse de små detaljer, og finpudsede detaljer bliver der brug for i et efterår med stramt program.

Tidligere på aftenen vandt Kiel med Magnus og Niklas Landin på holdet med 33-30 over Mesjkov Brest i Aalborgs gruppe.