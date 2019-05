Ebbe Sand vil både dyrke talenter og ende i top-3

Det fortæller Ebbe Sand, som sammen med resten af Brøndbys bestyrelse har besluttet, at de unge talenter skal have mere fokus, end tilfældet er i dag.

Halvdelen af truppen skal udgøres af spillere af egen avl, lyder målet over en årrække.

Den ambition skal kombineres med en målsætning om at slutte i top-3 i Superligaen.

- Det er som sagt over en årrække, og det ser jeg som værende realistisk. Men vi smider ikke fem helt unge spillere ind i startopstillingen. Det er en transition.

- Det vil altid være en kombination af, at vi har et etableret fodboldhold, hvor vi også har økonomien til at hente spillere udefra, siger Ebbe Sand.

I de seneste sæsoner har der ikke været mange spillere af egen avl på holdet, og det skal der laves om på.

- Når de unge kommer ind på et sammenspillet og etableret fodboldhold, så skal der være plads til et par stykker af dem.

- Men det er ikke sådan noget, vi gør fra den ene dag til den anden. Det har vi kunnet tidligere, og jeg forventer, at det er muligt igen, siger Ebbe Sand.

Endnu er der ikke ansat en permanent Brøndby-træner, men den kommende træner vil få lov til udtage de spillere, der er bedst fra uge til uge.

- Det bliver ikke dikteret, hvem der skal spille. Men to-tre talenter skal løbende træne med to-tre gange om ugen, så man kan se dem an, og så de kan vænne sig til niveauet og træningskulturen. Det er en klub-beslutning.

- Det er selvfølgelig træneren, der sætter holdet. Så er det min opgave at sammensætte truppen og styre hvor mange, der er på førsteholdet, siger Ebbe Sand.

Tirsdag oplyste Brøndby, at tre af klubbens talenter rykkes op på førsteholdet efter sommerferien.

Som sportsdirektør vil Ebbe Sand arbejde på at trimme truppen, så der kan blive plads til de unge talenter.

- Kunsten er, at truppen ikke bliver for bred. Hvis vi har for mange spillere i superligatruppen, så bliver det svært for en træner. Det er en balancekunst.

- Det gælder om at have et miks af erfarne spillere, som de unge kan læne sig op ad. Men omvendt skal der heller ikke være 20 spillere, der tror, de skal spille alle kampe fra start, siger Ebbe Sand.

Brøndby skal også ud at handle til sommer, men det bliver spillere, der kan gå direkte ind i startopstillingen.

- Ja, det vil det være, understreger sportsdirektøren.