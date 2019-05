Ebbe Sand rykker tre talenter op og satser på ungdommen

Sportsdirektør Ebbe Sand fortæller, at man sætter ekstra fokus på talenterne i Brøndby Masterclass, som er klubbens ungdomsafdeling.

Brøndby øger nu indsatsen med at få talenterne op på førsteholdet, som har været en mangelvare i de seneste sæsoner.

Til at begynde med rykker Brøndby tre talenter op i superligatruppen efter sommerferien. Det drejer sig om Mads Hermansen, Jesper Lindstrøm og Peter Bjur.

- Det er talenter, som vi ser stort potentiale i, og derfor gør vi nu plads i vores superligatrup til dem, siger Ebbe Sand til klubbens hjemmeside.

Brøndby arbejder på, at halvdelen af truppen skal være spillere af egen avl om en årrække.

- Derfor har vi i de seneste år investeret væsentlige beløb i Brøndby Masterclass, siger Ebbe Sand og tilføjer:

- Vi har i dag et talent-setup, der overgår de fleste andre, og vi er en af de klubber, der producerer flest ungdomslandsholdsspillere, men vi har ikke været gode nok til at få talenterne til at blomstre i Superligaen.

Efter et halvt år som sportsdirektør i Brøndby mener Ebbe Sand at have set en positiv udvikling i talentarbejdet.

- Jeg er derfor ikke i tvivl om, at vi inden for de kommende år vil se flere fuldblodstalenter fra Brøndby Masterclass træde i karakter i vores superligatrup, samtidig med at vi når vores sportslige ambitioner, lover han.

Sammen med Brøndbys bestyrelse vil Ebbe Sand også forstærke holdet med etablerede navne udefra, da man ikke forventer, at talenterne skal bære holdet med det samme.

- Helt konkret betyder det derfor, at vi nu kommer til at skubbe endnu mere på for at få talenterne i Brøndby Masterclass ind i superligatruppen.

- Og så skal vi ud og optimere spillertruppen med enkelte spillere udefra, der kan forstærke holdet, siger Ebbe Sand.