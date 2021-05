EM-udtagelse tog fusen på Malmö-dansker i køkkenet

For mange landsholdsfans var midtbaneslideren Anders Christiansen en af de få kaniner i fodboldlandsholdets EM-trup, og Malmö FF-danskeren blev da også selv overrasket over udtagelsen.

- Jeg blev ekstremt glad og stolt over udtagelsen. Det var ikke lige noget, jeg havde gået og forventet, men jeg havde drømt om det. Det er bare ekstremt stort.

- Jeg stod i køkkenet i mit hjem i Sverige, da opkaldet kom. Jeg tog telefonen og holdt vejret. Det var heldigvis et godt opkald, siger Anders Christiansen under landsholdets EM-lejr i Østrig.

Coronapandemien levnede dog ikke de store muligheder for at fejre pladsen i Hjulmands trup.

- Jeg blev glad og sagde det til min kæreste, og så skulle jeg ordne en masse praktiske ting, som jeg skulle have styr på, inden jeg kunne kom ind i lejren.

- Og da det så var klaret - det er jo en speciel tid, vi lever i - så kunne jeg ikke fejre det så meget mere. Min mor kom på besøg, og så hyggede vi os ellers bare resten af aftenen, siger Anders Christiansen.

Hjemme i Sverige har han den tidligere landsholdsangriber og landsholdsassistent Jon Dahl Tomasson som cheftræner. Tomassons bedste råd til sin danske anfører har været, at han skal nyde oplevelsen.

- Jeg har ikke talt decideret om slutrunden med ham, men jeg har snakket meget med ham i dagligdagen, og jeg har snakket med ham igen, efter jeg blev udtaget.

- Han har sagt, at jeg skal sørge for at nyde det, for det er en fin tid, som man ikke glemmer, men som heller ikke kommer igen. Han var glad på mine vegne og taknemmelig over, at han havde hjulpet mig til at spille så godt, siger Anders Christiansen.

Selv om han umiddelbart er udset til en reserverolle - og muligvis bliver en af de tre spillere, som må se EM-kampene fra tribunen - venter der en særlig oplevelse.

- Det bliver nok det største, der er sket i min karriere, selv om det er svært at sige inden, man har oplevet det. Men det bliver uden tvivl noget af det største, siger den 30-årige midtbanespiller.

Det er over seks år siden, at han senest har spillet en landskamp, selv om han har været udtaget flere gange siden.

Han er klar over, at han formentlig er med på en af EM-truppens yderste mandater, men han håber, at det kan blive til spilletid alligevel - om ikke andet så i denne uges testkampe mod Tyskland og Bosnien-Hercegovina.

- Jeg gør alt, hvad jeg kan for at byde mig til under træning. Så må vi se, om der falder nogle minutter af i testkampene. Hvis der gør det, så bliver det fedt. Og ellers må jeg bare blive ved med at knokle på de næste to uger, siger han.

Anders Christiansens kæreste venter parrets andet barn i slutningen af juni. Landsholdsspilleren vil ikke offentligt fortælle, hvad planen er i forhold til EM-lejren, hvis fødslen går i gang.