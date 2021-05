EM-truppen holder med Chelsea: AC skal have de store ører

Der er ingen tvivl om, hvem spillerne på det danske fodboldlandshold holder med lørdag aften, når de skal se Champions League-finalen mellem Chelsea og Manchester City på storskærm under landsholdets EM-forberedelseslejr i Østrig.

Landsholdsspillerne krydser nemlig fingre for, at de næste uge får selskab af en nykåret Champions League-vinder, når Chelsea-stopperen Andreas Christensen tilslutter sig EM-lejren.

- Selvfølgelig holder vi med ham, og selvfølgelig skal vi følge med i aften og se, hvordan det går med "AC". Det bliver en kæmpe kamp, og vi håber selvfølgelig det bedste for ham. Det er der ingen tvivl om, siger landsholdsanfører Simon Kjær lørdag formiddag.

- Det bliver en super fed kamp for ham at spille. Og så har vi alle sammen interesse for en Champions League-finale, så den skal vi selvfølgelig se, tilføjer han.

Landsholdskollega Robert Skov håber også, at hans landsmand får lov til at løfte Champions League-trofæet, der også omtales som "pokalen med de store ører".

- Selvfølgelig holder jeg med "AC". Jeg håber, at han kan tage de store ører med. Det er en kæmpe ting, hvis han kunne være med til at vinde Champions League, og jeg håber, det bliver den helt store aften for ham, siger Robert Skov.

Champions League-finalen begynder lørdag klokken 21.

Allerede klokken 16 kan to andre danske EM-spillere potentielt komme i aktion, når Christian Nørgaard og Mathias Jensens klub, Brentford, spiller oprykningsfinale på Wembley mod Swansea om en plads i Premier League.