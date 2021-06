Fodboldlandsholdets bus tog ikke den direkte vej fra Parken til EM-basen i Helsingør efter 4-1-sejren over Rusland i mandags.

EM-spillerne omdirigerede bus: Lignede vi havde vundet EM

Landsholdet ønskede en sviptur rundt i Københavns gader for at se, hvordan sejren over Rusland blev fejret.

Det var på opfordring fra de danske landsholdsspillere, at deres bus sent mandag aften tog en omvej fra Parken og hjem til EM-basen i Helsingør efter Danmarks 4-1-sejr over Rusland.

Spillerne ville mærke folkestemningen efter avancementet til ottendedelsfinalen, og de PET-vagter, der følger EM-holdet, gav accept til spillernes ønske.

Det siger Dansk Boldspil-Unions fodbolddirektør, Peter Møller, til B.T.

Og de danske spillere havde en fed oplevelse på køreturen gennem flere københavnske gader. Det fortæller de torsdag formiddag på et pressemøde i Helsingør.

- Det var en folkefest, som jeg ikke har set før, og det lignede fandeme, at vi havde vundet hele lortet. Det var ret vildt, siger Andreas Cornelius.

- Jeg så nogle af mine venner klatre rundt på en statue ved Trianglen, og det var sgu meget sjovt, tilføjer angriberen muntert.

I bussen blev der hørt musik, sunget og danset.

Det var afslutningen på en magisk aften for landsholdsspillerne, som også var blevet hyldet i uvant stor stil både under kampen mod russerne og efter slutfløjt.

- Jeg har aldrig oplevet Parken så elektrisk. Det var heller ikke kun Parken, men også på vej derind og på vej hjem. Det var en fantastisk aften, siger Jens Stryger Larsen.

- Jeg ved ikke, hvordan busturen kom i stand, men det var i hvert fald fedt. Der er ellers et godt stykke herop til Helsingør, men det var fedt lige at tage en rundtur inde i byen og høre lidt god musik i bussen og feste lidt med hinanden, mens vi kunne se glade danskere blive sent ude på gaderne, siger han.

Også i lørdagens EM-ottendedelsfinale mod Wales kan de danske spillere forberede sig på at have opbakning fra lægterne. Af de i alt 16.000 billetter til kampen i Amsterdam er 4400 af dem i skrivende stund afsat til danske fans, og potentielt flere danskere kan være på plads til kampen.

Til gengæld kommer der næppe til at være mange walisere på tribunerne, da de hollandske myndigheder har afvist at lukke walisere ind i landet til kampen.