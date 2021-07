EM-spillere gør Spanien til favorit ved OL

Spanien er bookmakernes favorit til at snuppe OL-guldet i fodboldturneringen for mænd, der sparkes i gang torsdag formiddag dansk tid med otte kampe i løbet af dagen.

Spanien kommer således med seks spillere, som for godt to uger siden tabte EM-semifinalen til Italien efter en straffesparkskonkurrence.

Det drejer sig om målmand Unai Simon, forsvarspillerne Eric García og Pau Torres, offensivspillerne Mikel Oyarzabal og Dani Olmo samt playmakeren Pedri, der blev kåret til EM's bedste unge spiller.

Modsat hos mange af de andre OL-deltagere har aftalen i Spanien således været, at klubberne skulle stille de spillere til rådighed, som holdets træner Luis de la Fuente ønskede.

Der har været brok fra flere klubber, som frygter, at spillerne vender slidte tilbage efter to slutrunder på én sommer.

- Jeg forstår, at spillerne gerne vil spille OL, men vi har et tætpakket program og skal beskytte vores spillere, siger Barcelona-træner Ronald Koeman, som har Pedri og to andre spillere i den spanske trup.

18-årige Pedri er i gang med at etablere sig i Barcelonas startopstilling, men løber gerne risikoen ved at vende slidt og sent tilbage til klubben.

- Jeg elsker bare at spille fodbold, og jeg spiller gladeligt videre. Jeg forstår Barcelonas pointe, for jeg har spillet mange kampe, men jeg skal nok komme veludhvilet hjem, siger Pedri til Onda Cero.

Hverken Tyskland eller Frankrig har fyldt sine trupper helt ud, da OL-trænerne modsat sin spanske kollega ikke har haft frit valg.

Tyskland har 19 af 22 mulige spillere med, og angriberen Max Kruse fra Union Berlin forstår ikke modviljen fra klubberne.

- Jeg er glad for, at min klub ikke har stillet sig i vejen, for det er et personligt højdepunkt for enhver spiller. Jeg synes, det er en skam, at klubberne er uenige.

- Jeg forstår ikke, at man ikke kan være i humør til et OL. Det er en turnering, som man formentligt kun får at opleve én gang, siger Kruse til ZDF.

Barcelona-træner Ronald Koeman, der bruger den næste tid på at forberede sig selv og sit hold til næste sæson, mener slet ikke, at fodbold bør være på OL-programmet.

- Det er en personlig mening. Men for mig er OL atletik og andre sportsgrene - ikke fodbold, siger hollænderen.

OL i fodbold består af fire indledende grupper à fire hold. Herefter kvart- og semifinaler og finalen, der afvikles 7. august.