EM-spillere får sms'er fra England: Nu er I vores fjender

Fra at have haft stor sympati med det danske landshold efter Christian Eriksens kollaps og over Danmarks offensive spillestil håber englænderne nu på dansk exit.

Ordlyden i korrespondancerne mellem de danske EM-spillere og deres kolleger hjemme i England har ændret sig, siden det i lørdags har stået klart, at Danmark og England onsdag mødes i EM-semifinalen.

Sådan lyder fra de danske EM-spillere Andreas Christensen og Christian Nørgaard, der til daglig spiller i London-klubberne Chelsea og Brentford.

- Beskederne har ændret sig lidt, siden dem der kom efter den første kamp. Vi havde utrolig mange støtter i England, og vi har været deres favorithold indtil nu. Det har ændret sig. Nu er vi blevet deres fjender.

- Jeg har fået virkelig mange beskeder fra dem omkring Chelsea, fra fysioterapeuter og fra nogle af spillerne. De skriver bare, at vi var deres favorithold, men at det har ændret sig nu. Nu er det tid til, at I skal ud af slutrunden, skriver de.

- Det er meget sjovt, men jeg håber selvfølgelig, at vi kan være deres sten i skoen, siger Andreas Christensen.

Han har tre Chelsea-holdkammerater på det engelske landshold i form af Mason Mount, Ben Chilwell og Reece James. De er blandt dem, som har skrevet til den danske forsvarsspiller.

- Der er selvfølgelig lidt kontakt, og jeg tror, at der kommer endnu mere kontakt de næste par dage, siger Andreas Christensen.

Også Christian Nørgaard kan mærke, at der kun er delvis opbakning hjemme fra Brentfords spillertrup og stab før EM-semifinalen.

- De kalder det "divided loyalty" (splittet loyalitet, red.), de har svært ved at vide, hvem de skal støtte. Jeg har fået mange søde beskeder, om at "jeg elsker dig Christian, men jeg håber virkelig, at du taber på onsdag". Det er meget god lir, siger Christian Nørgaard.

Onsdagens semifinale spilles på Wembley i London.