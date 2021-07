EM-spillere: Dansk favoritværdighed er overvurderet

- Det er medierne, som melder om, at vi er storfavoritter, ikke os. Jeg så Tjekkiets kamp mod Holland, og vi kommer til at møde et rigtig intenst hold på lørdag.

- Tjekkiet er et fysisk hold, og de viste også mod Holland, at de bare kører på, ligesom vi selv har gjort. De kommer til at spille med den samme intensitet, som vi plejer at gøre, siger Daniel Wass.

Også Christian Nørgaard påpeger, at det kun er i drømme, at landsholdsspillerne må tænke skridtet videre frem end kvartfinalen.

- Det er helt okay at drømme, men fokus må og skal være på Tjekkiet på lørdag, for ellers skyder vi os selv i foden, hvis vi tænker længere frem end det.

- Vi kan kun gøre noget ved det, der står lige foran os. Det gør ikke gavn at tænke længere frem, siger han.

I ottendedelsfinalerne var den største overraskelse, at undertippede Schweiz slog de franske verdensmestre og EM-favoritter ud, selv om schweizerne undervejs var bagud 1-3. Den kamp illustrerer flere af de danske EM-spilleres pointer, mener Daniel Wass.

- Det viser mig, at der ikke er nogen favoritter, slet ikke i de her knockoutkampe, for alt kan ske, og alle kan slå alle. Det er Frankrig-Schweiz beviset på. Jeg tror, at alle havde Frankrig som storfavorit.

- Jeg synes ikke, der er nogen, som er favoritter til noget, selv om folk er gode til at melde favoritter om det ene eller andet, men for os er der ikke nogen favoritter, siger Wass.