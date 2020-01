Landstræner Nikolaj Jacobsen og resten af det danske håndboldlandshold skal håbe på, at Island slår Ungarn onsdag, mens danskerne selv skal vinde over Rusland.

EM-skæbne glider ud af danske hænder

To skuffende resultater har sendt de danske håndboldherrer til tælling før sidste gruppekamp ved EM. Frygten for en fiasko har påvirket danskerne.

Den gode nyhed for danskerne er, at de fortsat er i live i turneringen, men præstationerne står i skærende kontrast til det suveræne VM for et år siden. Og pludselig føles det som længe siden, at de danske stjerner badede i guldkonfetti i Jyske Bank Boxen i Herning.

To kampe, et point og skæbnen ude af egne hænder. De danske håndboldherrer har fået en miserabel start på EM.

